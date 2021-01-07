Su dolu çukur can aldı

07 Ocak 2021 Perşembe, 08:58

Sapaca köyünde, hayvan otlatmak için evinden ayrılan Kamil Mısırcı'dan (41) haber alamayan yakınları, jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin köylülerle birlikte yaptığı arama çalışmasına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek verdi.Mısırcı'nın köyün yakınındaki su dolu çukurda cesedi bulundu.Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Kamil Mısırcı'nın cenazesinin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Mısırcı'nın hayvan otlatırken ayağının kayarak su dolu çukura düşmüş olabileceği kaydedildi.