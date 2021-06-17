Su zammı teklifi İBB Meclisi tarafından reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 23'lük zam içeren teklifini oy çokluğu ile reddetti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.
Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.
İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.
İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi Kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.
Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.
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