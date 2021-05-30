Esenyurt'ta içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddiaları sonrası İSKİ'den açıklama
Esenyurt'ta yüksek ateş ve ishal sonrası hastaneye 100'ün üzerinde başvuru oldu. Hastalar şebeke suyundan zehirlendiklerini öne sürerken İSKİ, içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan çok sayıda yetişkin ve çocuk hasta kusma, ishal ve bulantı şikayetleri sonrası şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Hastanelere 100'ün üzerinde müracaat olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ise yapılan testler sonucu suda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de Esenyurt'ta şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"ALINAN NUMUNELERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA DA RASTLANMADI"
İSKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik numuneler alındığı ve kontrol yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'içme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir."
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