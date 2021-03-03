Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Türkiye'de şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 46,4'lük artışla 13 bin 755 adet olarak belirlendi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 büyüdü.
TOPLAM SATIŞ ADETLERİNDE İLK 5 MARKA
muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 10 bin 933 adetle ilk sırada yer aldı.
Fiat'ı, 6 bin 331 adetle Renault ve 5 bin 736 adetle de Ford takip etti. Volkswagen, 5 bin 601 adetle dördüncü ve Toyota da 3 bin 876 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.
OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 FİRMA
Şubat ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 147 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 982 adetle Renault ve 4 bin 286 adetle Volkswagen izledi. Toyota, 3 bin 814 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 742 adet otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.
LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI DEVAM ETTİ
Bu yılın şubat ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Ferrari hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti. Şubat ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satışı gerçekleştirildi.
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