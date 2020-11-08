Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası!
Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen Alaattin Çakıcı, Berat Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Çakıcı'nın paylaşımında "Eğer devletin başındaki kaptan ikinci kaptan olana 'bir süre dinlen' demişse normaldir Görevinden alınma devletin menfaatine ise hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
İşte Çakıcı'nın paylaşımı
Kamuoyuna saygılarımla;
Ciddi devlet adamları şartlar ne olursa olsun kişisel problemlerini devlet menfaatine devletimizin menfaati söz konusu olunca hükümet içerisindeki nefsi çekişmeler deepfrezde dondurulur.
Devletimizin ve milletimizin ekonomik teminatı olan Maliye Bakanlığı'nın uluslararası yıllardır ekonomik ilişkilerinden dolayı devam eden ekonomik bağlantılar da bir kopma olmaz
Ama yürüyen ilişkiler dünya sıkıntılı bir ekonomik süreç geçirirken maliyenin başındaki kaptan gemiyi terk etmez. Eğer cidden devletin başındaki kaptan ikinci kaptan olana bir süre dinlen demişse normaldir. Görevinden alınma devletin menfaatine ise hayırlı uğurlu olsun.
Muhalefet baskısından görev değişikliğine uğratılmışsa devletimizin başı Cumhur İttifakı'nın yıllardır yıpratmak isteyen muhalefete şunu göstermiştir.
Devletin bekası için gerekirse kolumu keserim, devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.
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