Suç ve Ceza Film geri sayım
Geçen yıl 9. kez düzenlenen ve tek sinema eleştirmeni olarak bütününü izlediğim, festival 10. kez karşımızda. En İyi Film Ödülü’nü, "Batmadan" filmi ile kazanan Rodd Rathjen bu yıl jüride.
Dünyanın birçok farklı ülkesinden yer alan önemli seçkileri ve dünyanın adaleti aradığı bir sistemde oldukça önemsediğim bu festival detayları şöyle: Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin uzun metraj jüri başkanlığını, “Teen Patti” ve “Parched” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak. Jüride Yadav’in yanı sıra Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak. Jüri başkanı Leena Yadav aynı zamanda, 2018 yılında “Netflix Orijinal Film” kategorisinde yayımlanan “Rajma Chawal” filmini yazıp yönetmesi ile de tanınıyor. Yadav’in hazırladığı ilk gerçek suç belgeseli yakında Netflix’de yayımlanacak. Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel yapacak. Gabriel’in yanı sıra Vuslat Saraçoğlu (yönetmen) ve Alican Yücesoy (oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak.
Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival, 20 - 26 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Katar'da raflara Sadece Türk ürünleri alın yazdılar
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
Video Haberler
- TIP dünyasını şaşkına çeviren olay! Boğazından çıktı
- İYİ Partili Türkkan erken seçim için çok net konuştu!
- Genç kadının komşuları tarafından darbedilmesi kamerada
- İzmir'de görüntülendi! Köpekten 'insanlık' dersi
- Düşen uçağın kayıtlı olduğu firmadan ilk açıklama
- Maskesini çenesine takan yurttaş polisten kaçtı
- Muharrem İnce A Haber muhabirini böyle fırçaladı
- Akıl almaz olay! Koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar
- Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!
- İzmir'de korkutan görüntü!
En Çok Okunan Haberler
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Katar'da raflara Sadece Türk ürünleri alın yazdılar
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu