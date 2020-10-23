Suç ve Ceza Film geri sayım

23 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Dünyanın birçok farklı ülkesinden yer alan önemli seçkileri ve dünyanın adaleti aradığı bir sistemde oldukça önemsediğim bu festival detayları şöyle: Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin uzun metraj jüri başkanlığını, “Teen Patti” ve “Parched” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak. Jüride Yadav’in yanı sıra Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak. Jüri başkanı Leena Yadav aynı zamanda, 2018 yılında “Netflix Orijinal Film” kategorisinde yayımlanan “Rajma Chawal” filmini yazıp yönetmesi ile de tanınıyor. Yadav’in hazırladığı ilk gerçek suç belgeseli yakında Netflix’de yayımlanacak. Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel yapacak. Gabriel’in yanı sıra Vuslat Saraçoğlu (yönetmen) ve Alican Yücesoy (oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak.

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival, 20 - 26 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek.