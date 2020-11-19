Suç ve gerilim onun işi!

19 Kasım 2020 Perşembe, 00:01





Elmore Leonard ismi eminim pek çok kişiye yabancı gelecektir fakat Leoard’ın, Hollywood’un efsane senaristlerinden biri olduğunu ve ismini anımsamasak da bugün hafızalara kazınmış bir sürü filmin onun kaleminden çıktığını bilmek, az sonra anlatılacaklara epey sayıda okurun dikkatini çekecektir.

Leonard’ın tanınmış birkaç filminden bahsedersek kim olduğunu değil belki ama neler yaptığını hatırlayacaksınız: Yazarın Rom Kokteyli adıyla Türkçeye de çevrilen ve Tarantino’nun bu romandan hareketle yarattığı 1997 yapımı Jackie Brown sözgelimi.

Kara komik Hollywood!

Elmore Leonard, suç ve gerilim türü romanlarıyla tanınıyor fakat kariyerinin başlangıcı western hikâyelerine borçlu. Sonrasında, her biri çok satmış kırkın üzerinde romana imza atıyor Leonard. Bu yayımladığı romanlar da genel olarak beyazperdede kendine yer buluyor.

Bu noktada küçük bir uyarıda bulunmakta yarar var: Böyle bir kariyere bakıp da Leonard’ı “piyasa işi” romanların yazarı olarak görmemek gerek. 1983’te aldığı Edgar Allan Poe En İyi Roman Ödülü, 1991’deki Uluslararası Polisiye Yazarları Kuzey Amerika Hammet Ödülü ve 1992’de değer görüldüğü Gerilim Yazarları Büyük Usta Ödülü de bunun kanıtı.

Bu yazının konusu ise Elmore Leonard’ın Türkçeye yeni çevrilmiş bir romanı: Bücürü Ayarla. Fakat biz bu romanı da yine Leonard’ın ismine dikkat etmeden “izlemişiz” geçmişte.

Leonard’ın aynı isimdeki romanına dayanan, Amerikan gangsterinin hikâyesinin anlatıldığı, Barry Sonnenfeld’in yönettiği ve başrolde John Travolta’nın olduğu, Gene Hackman, Rene Russo ve Danny DeVito rol aldığı film Get Shorty 1995’te yayımlandı.

PEMBE HAYALLER TEHLİKELİ HAYATLAR

Bücürü Ayarla, patronunun alacağı için Los Angeles’a gelen mafya üyesi Chili Palmer’ın film endüstrisi ile kesişen kara-komik hikâyesini anlatıyor.

Chili Palmer’ın, Elmore Leonard romanındaki hikâyesi başlamadan önceki hayatı talihsizlik sonucu yolu tefeciye düşen ve yine büyük bir talihsizlikle bu borcunu ödeyemeyen insanların peşine düşüp bu borcu “tahsil” etmektir.

Bir süre sonra çok sıkılır ve elinde muhteşem olduğunu düşündüğü, filminin çekilebileceğine inandığı bir senaryo vardır. Kaderini de bu hikâye doğrultusunda sürüklemeye başlar ve yolunu tamamen gişe mantığıyla iş çıkaran, kaliteyi çok umursamayan yapımcı Harry Zimm ve artık yıldızı sönmüş oyuncu Karen Flores’le kesiştirir.

Palmer sanıyordur ki hikâyesini anlatacak, karşısındakini etkileyecek, sağlam oyuncularla anlaşacak ve bir filmin yapımcılığını üstlenecektir. Fakat işlerin böyle olmadığını, Hollywood’un farklı kurallar işlettiğini öğrenecektir.

Elmore Leonard’ın anlatmak istedikleri de tam bu noktadan sonra başlıyor. Hollywood’un lüks yaşantısının arkasında dönen kara parayı, kumarı, tefecileri, katilleri Chili Palmer’ın yaşadıkları üzerinden veriyor yazar.

Ortaya da bir yüzü pembe hayaller kurduran, bir yüzü ise karanlıkların içinde dolaşan, kendine has komedisini ise hiç eksik etmeyen bir roman çıkıyor.

Roman için yapılan yorumlardan Leonard’ın “muhteşem” bir roman yazdığı söyleniyor fakat daha da önemlisi; “Hollywood’u çok iyi tanıyor,” deniyor onun için.

Bu yönüyle ömrünün neredeyse tamamını Hollywood’a adayan bir yazardan, içeriden bir gözle yazılmış suç hikâyesi olarak da okumak mümkün Bücürü Ayarla’yı…

Bücürü Ayarla / Elmore Leonard / Çeviren: Sina Baydur / Yapı Kredi Yayınları / 256 s.