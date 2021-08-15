Suça sürüklenen çocuğun 50 kaydı varmış

15 Ağustos 2021 Pazar, 10:54

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve Yunus Emre Mahalleleri ile Dervişli köyünde meydana gelen elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis, suça sürüklenen çocuğun daha önce 28'i hırsızlık olmak üzere toplam 50 suçtan kaydı bulunan S.P. olduğunu tespit etti.

Fiziki takibe alınan S.P., Yunus Emre Mahallesi ara sokaklarında motosiklet ile kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.