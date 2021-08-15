Suça sürüklenen çocuğun 50 kaydı varmış
Osmaniye'de hırsızlık başta olmak üzere 50 suçtan kaydı bulunan 15 yaşındaki S.P. isimli çocuk yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve Yunus Emre Mahalleleri ile Dervişli köyünde meydana gelen elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis, suça sürüklenen çocuğun daha önce 28'i hırsızlık olmak üzere toplam 50 suçtan kaydı bulunan S.P. olduğunu tespit etti.
Fiziki takibe alınan S.P., Yunus Emre Mahallesi ara sokaklarında motosiklet ile kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki ifadesinde, çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
- Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
- Genç kadına evlilik öncesi estetik şoku
- Sel felaketinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Erdoğan'a kötü haberler! İlk kez bu kadar düştü
- Ünlü şarkıcının bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem!
- Kirayı yükseltmek isteyen ev sahiplerine kötü haber
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- Benim için hüzün dolu bir gün… sözleriyle paylaştı!
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü