Suça sürüklenen çocukların isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı

15 Aralık 2020 Salı, 11:28

AKP hükümeti yeniden yargı reformu yapma kararını açıklarken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de reform adımları öncesinde yargı organı temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak reform hazırlığı yapılan bugünlerde yargıda çocukların mahremiyetini ihlal edecek kararlar ve işlemler de devam ediyor. Yozgat’ta cinsel tacize uğrayan 16 yaşında olan İranlı çocuk M.H.’nin isminin ve soyadının Resmi Gazete’de açıkça yazılmasının ardından, İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi de çocukların mahremiyetini ihlal etti.

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi, suça sürüklenen çocuklar B.A. ve M.A.’nın isim ve soyisimlerini bugün Resmi Gazete’de yayımladı. Mahkemenin bugün yayımladığı ilanda, olay tarihinde 16 yaşında olan B.A. ve olay tarihinde 14 yaşında olan M.A.’nın dolandırıcılık suçundan yargılandığı duyuruldu. B.A.’ya 4 bin lira ve M.A.’ya ise 3 bin 20 lira para cezası verilmesine ilişkin mahkeme kararı ilan yoluyla sanıklara tebliğ edilmiş oldu.

Karara itiraz yolunun açık olduğunu kaydeden mahkeme, para cezalarını 20 takside bölerken, yaptığı 45 lira 50 kuruşluk posta giderinin de çocuklardan alınmasına karar verdi.