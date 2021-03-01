Sudan'da, uçakta mahsur kalan kedi mürettebata saldırdı: Uçak acil iniş yaptı

01 Mart 2021 Pazartesi, 14:05

Sudan'da bir yolcu uçağının kokpitine kedi girdiği ve pilotlara saldırdığı öğrenildi. Yaşanan olay üzerine uçak, havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

Sputnik'in haberine göre, Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi planlanan Sudanese Tarco havayollarına ait yolcu uçağında havalandıktan yarım saat sonra tespit edilen kedi, uçakta acil durum oluşmasına yol açtı.

Kedi, saldırganca hareket edip mürettebata saldırdığı için pilot uçuşu tamamlamaktan vazgeçip Hartum'a geri dönme kararı aldı.

BİR GÜN BOYUNCA ÇIKAMADI

Al-Sudani'nin haberine göre, geçen çarşamba günü yaşanan olayda, kedinin bir gün öncesinden uçak hangarında kaldığı; temizlik veya teknik bakım esnasında uçağa girdiği, daha sonra da oradan çıkamadığı tahmin ediliyor.

Daha önce de, 2004 yılında 62 yolculu bir Belçika uçağında tespit edilen 'Gin' isimli kedi, çantasından çıktıktan sonra gerildiği için saldırganlaşmış ve uçak Brüksel'e geri dönmek zorunda kalmıştı.

2013 yılında da, Riyad'dan Hong kong'a giden bir Suudi kargo uçağı da, motor çalıştıktan kısa bir süre sonra bir kedi korkup pilota saldırdığı için iptal edilmişti. Dönemin yerel basın kuruluşlarında yer alan haberde ise, kedinin asla bulunamadığı belirtilmişti.