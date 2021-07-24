Suikast sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Moise'e cenaze töreni

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 03:28

Moise'nin memleketi Cap-Haitien kentindeki evinde yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlediği esnada yüzlerce protestocunun konuta zorla girmeye çalışması üzerine olaylar çıktı. Polis, Moise'nin öldürülmesini protesto eden ve adalet sloganları atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkmak zorunda kaldı.

EŞİNİN TABUTUNA DOKUNARAK ADALET ÇAĞRISI

Yoğun protestolar nedeniyle iki saat geciken tören, Moise için ayin yapılmasıyla başladı. Moise'ye düzenlenen saldırı sırasında yaralı kurtulan eşi Martine Moise, kocasının tabutuna dokunarak adalet çağrısında bulundu. Törene ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti için yeni özel elçisi Daniel Foote ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'ın yanı sıra diplomatik ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

TÖRENDE SİLAH SESLERİ

Öte yandan ABD'de yayımlanan Miami Herald gazetesinin haberine göre, protestolar sürerken silah seslerinin duyulması üzerine BM ve ABD temsilcisi, Moise'nin cenaze törenini terk etmek zorunda kaldı.

NE OLMUŞTU?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı. Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü. Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti. Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

