Sular altında kalan kültür mirası Hasankeyf için ‘para’ savunması
TBMM Deprem Komisyonu’nda, uzmanların dinlenilmesine devam edildi. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap’a tarihi Hasankeyf’in sular altında bırakılmasına ilişkin eleştiriler yöneltildi. Kasap, “Ilısu Barajı ekonomiye şu ana kadar 1.9 milyar lira katkı sağladı. Gerçekten bu ülkenin bu paraya da ihtiyacı var. Bölgedeki eserler zarar görmedi” savunmasını yaptı.
Tarihin en eski yerleşim alanlarından biri olan Hasankeyf, Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralı projesi ile sular altında kaldı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Hasankeyf’in sular altında kalmasını “Paraya da ihtiyaç var” sözleri ile savundu. TBMM Deprem Komisyonu’nda, uzmanların dinlenilmesine devam edildi.
Muhalefet milletvekilleri, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap’ın komisyona bilgi vermek üzere görüşmelere katıldığı kısımda, tarihin en eski yerleşim alanlarından biri olan, Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralı projesi ile sular altında kalan Hasankeyf’i gündeme getirdi. Kasap, milletvekillerinin “Yaşama sadece ticari yönüyle mi bakacağız? Sulama ve enerji olarak mı bakacağız? Bir tarihi, insanlığı yok etmiyor mu?” eleştirilerine, barajın “mali getirisi” ile yanıt verdi.
“Şu ana kadar, sene başından bu yana 1.9 milyar lira ülke ekonomisine katkı sağladı” diyen Kasap, “Yani Ilısu Barajı, harcadığımız parayı 6 sene içerisinde kendisi çıkarıyor. Gerçekten bu ülkenin bu paraya da ihtiyacı var. Bizim çok fazla kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız yok” ifadelerini kullandı. Kasap, “bölgedeki eserlerin de en güzel şekilde, hiçbir zarar vermeden Yeni Hasankeyf’e taşındığını” savundu.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem
Video Haberler
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
- CHP'li vekilden rapçileri kıskandıracak performans
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem