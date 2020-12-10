Şule Çet davasında bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner ölü bulundu
Şule Çet davasında bilirkişi heyetinde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulundu.
ŞULE ÇET İNTİHARA MEYİLLİ DEĞİLDİ DİYEN HEYETİN İÇİNDEYDİ
49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek. Taner'in Şule Çet davasında maktul Çet'in psikolojik durumu hakkında davanın seyrine etki edebilecek tespitler içeren raporda imzası vardı. Taner'in de içinde bulunduğu heyet, Şule Çet’in Sağlık Bakanlığı'ndaki tedavi kayıtları, telefon mesajları ve sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı inceleme sonunda, Çet’in intihara meyilli olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını belirtmişti.
MUSTAFA ENDER TANER KİMDİR?
Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, 1988 – 1994 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi, 1996 – 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ‘da uzmanlık eğitimi aldı. 2008 – 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ‘da Doç. Dr., 2013 ‘ten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ‘da Prof. Dr. olarak görev yaptı.
Mustafa Ender, 1995 – 1996 Aksaray ‘da mecburi hizmet, Temmuz 2014 – Nisan 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde başhekim yardımcısı, Nisan 2016 – Ağustos 2017 arasında başhekimlik, 2014 – 2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Etik komisyonu üyeliği, 2013 – Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.
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