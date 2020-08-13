Süleyman Seba niçin efsane?

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:08

Beşiktaş’a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet eden Süleyman Seba’yı yitirişimizin 6. yılında anıyoruz. Beşiktaş’a 16 sene başkanlık yapan Beşiktaş efsanesi Seba başkanlığının yanı sıra Türk futbolunun fair play arayışının da simgeleşmiş isimlerinden birisi.



Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen Seba ilkokulu Sakarya’da okuduktan sonra İstanbul’a geldi. Liseyi Kabataş Lisesi’nde okudu ve futbolla da burada tanıştı. Son derece yetenekli olan genç Süleyman’ı 1943 yılında Beşiktaş genç takımı çağırdı. O yıl genç takımda şampiyon olan Beşiktaş’ın yıldızlarından olan Süleyman Seba kısa süre sonra genç takım kaptanlığına yükseltildi. 1945 yılında Beşiktaş A takımında futbol oynamaya başlayan Süleyman Seba babasının isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 1947 yılında İnönü Stadyumu‘nun açılış maçında İsveç‘in AIK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1950 yılında Beşiktaş Futbol takımının Amerika‘ya davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak, çok sevdiği Beşiktaş’la bir ay süreyle Amerika’ya gitti.

1954 yılında menüsküs sakatlığından dolayı futbolu bırakmak zorunda kalana kadar 8 sene Beşiktaş forması terletti. Oynadığı 8 sezonda 44 gol atan Seba için Beşiktaş macerası asıl şimdi başlıyordu.

1957 yılında üye olduğu Beşiktaş kulübünde arkadaşları ile birlikte kurduğu “İdealist Grup” Beşiktaş kongresinin en etkili gruplarından biri olmuştu. Bu güç sayesinde, ilk kez 1963 yılında Selahattin Akel‘in sonraları sırasıyla; 1964‘te Hakkı Yeten, 1968‘de Talat Asal, 1970‘de Ağası Şen ve 1977‘de Gazi Akınal‘ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulunda yönetici olarak görev yaptı.

1980’li yıllarda MİT’de görev yaptığı dönemde, çok sevdiği Beşiktaş’ın kötü gidişini gördü ve Beşiktaş için görevini bırakı. 1 Nisan 1984‘de Mehmet Üstünkaya ile girdiği başkanlık yarışını kazandı ve 16 yıl sürecek başkanlık görevine başlamış oldu. Başkanlığı süresinde Beşiktaş Futbol takımı; 5 Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD kupası kazandı. Sportif başarılarının yanı sıra Beşiktaş kulübüne birçok tesis kazandırdı. Bunlardan bazıları Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve kamp tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri oldu. Seba döneminde, BJK Koleji kuruldu ve BJK İnönü Stadı 49 yıllığına kiralandı.

13 Şubat 2000 tarihinde Beşiktaş Mali ve Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla başkanlık görevine veda etti. Beşiktaş kulübü, onun döneminde bir istikrar örneği göstermişti. “Şerefli İkincilikler” lafı onun döneminde ortaya çıktı. Süleyman Seba’nın veda konuşmasının son bölümü ise hafızalardan hiç silinmedi. Değerli üyeler,

Onaltı yıl boyunca üzerime gelen okyanus dalgalarının bende yaratmış olduğu hüznü, genel kurulunuzun sessiz ve sakin sahilinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. bunca seneler boyunca bana göstermiş olduğunuz sabır, anlayış, hoşgörü ve desteğe tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 1984 yılında, ilk defa huzurlarınıza çıktığımda, kongre konuşmamın basında söylemiş olduğum sözleri hatırlatmak istiyorum:

''Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz,

bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz,

ama herkesi her zaman aldatamazsınız!''

ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım!

1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişsem, bugün de huzurlarınızda, aynı heyecan ve duygularla başım dik gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum!'

Beşiktaş Kulübü tarafından, senelerce kendisine hizmet eden Süleyman Seba’ya “Onursal Başkalık” unvanı verildi. Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 yılında aramızdan ayrıldı.

Derleyen : Hasan Hüseyin Alimoğlu