Süleyman Soylu bu kez Hürriyet'e çattı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet'te yayınlanan Savaş Özbey'in yazdığı "Alaçatı mafyaya nasıl teslim oldu?" başlıklı köşe yazısına sert tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

"Çeşme ve Alaçatı, doğal ve turizm zenginliğimizdir... Son yaptığımız operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadığı için, kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okudum.

Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur.

Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yoksayıp, "Bana kimse dokunamaz" diyenler de aynı tanım içersindedir. Yazıda, FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor.

Tam üç yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki; bir tek cinayet olayı yok. Ve 1 milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen... Son üç yılda üç basit yaralama olayı var. Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı...

Hatta Çeşmeli dostlarım, 'Bu kadar çok polis uygulaması yapmayın' diye birçok kez beni aradılar...

Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Birtakım ricalarla, sponsorlu yazılar dönemi bittiğini düşünmüştüm... Yanılmışım... "