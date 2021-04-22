Süleyman Soylu, CHP'li isimleri hedef aldı: "At sineğim yalancı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Sözleşmesi kararının iptali istemiyle Danıştay'a başvurmasının ardından, "Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı. Diğeri de "At sineğim" yalancı.." ifadelerini kullandı.
CHP, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararının iptali için Danıştay’a başvurdu.
Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, hukukçu milletvekilleriyle birlikte Danıştay'a yaptıkları başvuru sonrası basın açıklaması yaptı. CHP'li Özel, "Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede, AKP İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi kararının iptali istemiyle yaptığı başvuru sonrası CHP'yi ve milletvekillerini hedefine oturttu.
"MİLLETVEKİLİ YALANCI. DİĞERİ DE "AT SİNEĞİM" YALANCI"
Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı. Diğeri de "At sineğim" yalancı.." diye yazdı.
Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de Soylu'nun açıkladığı tabloyu paylaştığı ancak daha sonra sildiği görüldü.
Video Haberler
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Hukuksuz atamayla görev
- Saray'a teslim olmak yok
- Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
- Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt
- Hakan Altun çekim öncesi hastaneye kaldırıldı