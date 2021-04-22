Süleyman Soylu, CHP'li isimleri hedef aldı: "At sineğim yalancı"

22 Nisan 2021 Perşembe, 14:08

CHP, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararının iptali için Danıştay’a başvurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, hukukçu milletvekilleriyle birlikte Danıştay'a yaptıkları başvuru sonrası basın açıklaması yaptı. CHP'li Özel, "Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede, AKP İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi kararının iptali istemiyle yaptığı başvuru sonrası CHP'yi ve milletvekillerini hedefine oturttu.

"MİLLETVEKİLİ YALANCI. DİĞERİ DE "AT SİNEĞİM" YALANCI"

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı. Diğeri de "At sineğim" yalancı.." diye yazdı.

Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de Soylu'nun açıkladığı tabloyu paylaştığı ancak daha sonra sildiği görüldü.