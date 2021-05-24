Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında muhalif gazetecilerin karşısına çıkacak
Habertürk, Bakan Süleyman Soylu'nun bu akşam Kübra Par'ın programında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarının ardından tartışmalar devam ederken, Peker'in suçlamalarının odağında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam Habertürk TV'de canlı yayına katılacak.
Habertürk TV, Soylu'nun bu akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.
"ÇIKMAYALI YILLAR OLDU"
Gazeteci Nevşin Mengü'de sosyal medya hesabından canlı yayına ilişkin paylaşımda bulundu.
Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP'li siyasetçiler muhalif gazetecilerin karşısına çıkmayalı yıllar oldu. Sağlık Bakanı Koca pandemi sürecinin başında basın toplantılarına muhalif gazetecileri de davet etti. Uzun süre sonra bu cesareti gösteren bir başka iktidar siyasetçisi Soylu oluyor" ifadeleini kullandı.
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