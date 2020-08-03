Süleyman Soylu, Kurban Bayramı süresince meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:29

İçişleri Bakanı Soylu, bayram dönüşü yola çıkacaklara uyarılarda bulundu.

"Sürücüler dinlenmiş şekilde yola çıksın. Uyku borcu olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Şerit ihlalleri yapmayalım" diyen Soylu, 45 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hakkari'de gerçekleşen ve altı kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin konuşan Soylu, "Hakkari'de altı vatandaşımızın uçurumdan aşağıya yuvarlanarak hayatını kaybetmesini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hâlâ çıkmadı. Bunların her birinin bizlere travmaya yol açtığını vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu açıklamasında "Trafik kurallarına mümkün olduğunca riayet edelim ki bayramı hüzne döndürmeyelim. Bir rakam daha vermek isterim, son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi şekilde düşmüştür, hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düşmüştür" dedi.