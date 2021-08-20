Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Buğra Kavuncu'nun korumasını neden kaldırdı?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili avukat Alpay Antmen, 2019 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği soru önergesini tekrar hatırlattı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'e konuk olduktan sonra, program çıkışı kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Söz konusu saldırın ardından Kavuncu'nun korumasının kaldırılması gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP'li Alpay Antmen, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'ya verdiği soru önergesini hatırlattı.
'NEYMİŞ BU GİZLİLİK?'
2019'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun korumalarının neden kaldırıldığının sorulduğu önergeye Süleyman Soylu, "Konunun gizliliği" yanıtını verdi.
Önergeyi sosyal medya hesabından paylaşan Antmen, Soylu'ya, "Neymiş bu 'gizlilik?' Anlat da öğrenelim!" şeklinde seslendi.
SORU ÖNERGESİ:
SOYLU'NUN YANITI:
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