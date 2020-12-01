Süleyman Soylu, sürücü belgesi ve pasaporttaki yeni değişikliği açıkladı

01 Aralık 2020 Salı, 12:46

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı.

Önceden her işlem için ayrı ayrı parmak izi verilirken şimdi tek parmak izi ile bu işlemlerin yapılabildiğini vurgulayan Soylu, halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabildiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018’den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3’ü bir yerde projesini başlattık. Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik.

2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik. Bunun yanı sıra sürücü belgelerindeki tüm bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede de şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini aşmıştır. Tabii bu dönüşümün zeminini oluşturan proje, altını çizerek söylüyorum, MERNİS Projesi'dir. Nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan MERNİS Projesi, aynı zamanda dünyadaki ilk e-devlet projelerinden birisidir ve bugün 1084 merkezden anlık güncelleme ve paylaşım sağlamaktadır. Bu altyapıyı kullanarak geliştirdiğimiz elektronik kimlik doğrulama sistemi de kimlik dolandırıcılığının önüne geçme imkanı vermektedir. Onun da pilot uygulamasını noterlerde ocak ayı içerisinde başlıyoruz. Daha sonra başka kurumlar..."

Türkiye'nin bu sayede dolandırıcılık ve sahtecilik gibi bir çok mağduriyetten kurtulacağının altını çizen Soylu, "Kamu kurumları dahil olmak üzere bütün her yerde ufak bir cihaz belki de devletin yeni bir adım atmasını sağlıyor. Bu uygulamadan Hazine ciddi bir gelir elde sağlıyor." diye konuştu

Mekansal Adres Kayık Sistemi (MAKS) hakkında da bilgi veren Soylu, sistemin, sözel veri tabanının coğrafi bilgi teknolojisiyle harita tabanlı mekansal yapıya dönüştürüldüğü ve mekansal adres verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla entegre içerisinde olduğu bir sistem olduğunu anlattı.

Söz konusu sistemi afet ve asayiş olayları ile şüpheli aramalarında, adres sorgulamalarında ve daha pek çok konuda etkili şekilde kullanabildiklerini vurgulayan Soylu, "Halen 60 il 1216 yetkili idare ve toplam 13 milyon 922 bin 531 yapı, bu sisteme entegre edilmiş durumdadır." dedi.

E-TESCİL PROJESİ

Bunlara ek olarak, e-tescil projesi kapsamında doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfus olaylarının bildirimi ve bunlara ilişkin işlemlerin de nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapıldığını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, şu bilgiyi verdi:

"Halihazırda e-doğum uygulaması 20 ilde, bu yıl bunu tamamlamamız lazım; e-ölüm sistemi 81 ilin tamamında uygulanmaktadır. e-ölüm uygulamasının hayata geçirilmesi ile 468 bin vefat olayının 366 bini, yani yüzde 78’i sağlık kuruluşları tarafından aile kütüklerine tescil edilmiştir."

Soylu, 34 bin 457 adet doğum tescil işleminin de e-doğum sistemi üzerinden yapıldığını ve herhangi bir aksamının olmadığını, evlenme işlemlerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesini içeren e-evlenme uygulamasına yönelik alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını ve 2021'de faaliyete geçeceğini kaydetti.