Süleyman Soylu: Yomra'daki saldırıyı düzenleyen zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın makam aracına bu sabah belediye binası önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.
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