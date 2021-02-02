Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması: Rektör seçimlerinin demokratik olması mı gerekiyor?

02 Şubat 2021 Salı, 20:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katıldı. Soylu, programda Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolar ile ilgili de konuştu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerinden 108'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil. 79 tanesi ise terör örgütü üyesi. Ben bunları açıklamaya mecburum. Bunları halka açıkladıkça bana çok konuşuyorsun diyorlar.

Bahsettiğin kadar sniper ya da aşırılık yok. Üniversitelerde rektörlerin nasıl seçileceği belli. Bundan önceki dönemde de öğretim elemanları seçiyordu. Bu da bana göre çok yanlış olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma el attı. Yani öğrenciler seçim olarak dün de yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil. Öğretim elemanlarının akademiyi getirdiği hal ortada.

"LGBT+ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YOK"

Siz kayyım rektör atadınız diyorlar. Bu faşist bir yaklaşım. Sizin böyle yaklaşmanız siyasal bir yaklaşım. Burada marjinal, ideolojik ve çok uçlarda olan sınırlı sayıda kişi üniversiteyi bu çizgiye çekmişler. Bizler üniversiteleri siyasi çizgileri ile değil başarıları ile konuşmalıyız.

LGBT denilen değerlerimize uymayan, bu topraklarla uyuşmayan Batının bize sunduğu bir olay. Bizim geçmişimizde LGBT gibi şeyler var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? Bunlar Batı'da olan şeyler. Kâbe ile ilgili olayları yapanların ailesi yok mu? İnsanların inandıklarının üzerine bu kadar kışkırtıcı şekilde gitmek yanlış. Benim inancıma göre LGBT+ sapkınlıktır.

"REKTÖR SEÇİMLERİNİN DEMOKRATİK OLMASI MI GEREKİYOR"

Orada gidecek üniversite rektörünün odasını işgal edecek. Buna asla müsaade etmem. Türkiye ayağa kalsa da müsaade etmem böyle bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi ayağa da kalksa üniversite rektörünün odasına girmesine izin vermem

Rektör seçimlerinin illa çok demokratik mi olması gerekiyor? Hayır. Biz sonuca bakıyoruz. Sorun oldukça devletin kuralları işlemeye devam edecek.

"BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ İSLAM'DIR"

Bu LGBT+ olayı Avrupa'dan ve ABD'den bize pazarlanmaya çalışılan bir şey. Bu olay bizim aile yapımızı parçalayabilir. LGBT+ derneklerine ABD ve Avrupa 12 milyon dolar fon sağlıyor. Bizim değerlendirmemiz bunun 10 katı. Türkiye'yi parçalamak için dış güçler destekliyor. Bu toprakların en büyük gücü İslam'dır.