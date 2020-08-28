Süleyman Soylu'dan Ebru Timtik açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Soylu, 238 gündür Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için ölüm orucuna başlayan Avukat Ebru Timtik yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Barosu'na asılan Ebru Timtik'in fotoğrafına tepki gösterdi.
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'
Bakan Soylu, "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım'' ifadelerini kullandı.
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