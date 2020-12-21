Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a 'işkence' tepkisi: Artık cinayete dönüşüyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir açıklarında kurtarılan 31 kaçak göçmenin videosunu paylaşarak, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi. Soylu, Yunan unsurlarının göçmenlere uyguladığı tavra tepki göstererek, "Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10'da İzmir Foça'da Aslan burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Başlatılan arama-kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kurtarılan göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca darbedildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk kara sularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan göçmenlerin kurtarılma anını paylaşarak Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi.
Soylu, yaptığı paylaşımda "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" dedi.
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