Süleyman Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, 81 yaşında vefat etti.
Samsun’un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini öğrenen Bakan Soylu'nın eşi Hamidiye Soylu, uçakla Ankara'ya geçti.
Hayatını kaybeden Metin Dinç'in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde ikindi namazınnı müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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