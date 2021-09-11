Süleyman Soylu'nun yanıt vermediği şantaj sorusu gündeme geldi

11 Eylül 2021 Cumartesi, 16:51

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, SGK’da milyarlık yolsuzluk iddiaları nedeniyle üst düzey bürokratların görevden alındığını anımsattı.

Adıgüzel, görevden alma gerekçeleri arasında, daha önce kendisinin gündeme getirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzenin adı karıştığı yolsuzluk iddiasının olup olmadığını sordu.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun sahibi olduğu RD GLOBAL-INVAMED medikal firmasının yolsuzluk iddialarıyla olan ilgisine dikkat çekildi.



Mustafa Adıgüzel, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Son dönem SGK’daki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile görevden almalar, ‘SGK’da milyarlık operasyon’ şeklinde gündemdedir. Bu görevden azillerin sebepleri arasında, Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu Rd Global-Invamed firmasının Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden fahiş fiyatta yaptığı satışlarla dahil olduğu yolsuzluk iddiaları da var mıdır? Bu konuda 2 Temmuz 2021’de yaptığımız basın açıklamamızda açık detaylarını vererek sormuştuk. Ayrıca yine aynı açıklamamızda, pandeminin başlarında yine bu firmaya, millet maskesizlikten kırılırken maske satışında ihracatta ayrıcalık tanındığı iddiaları dile getirmiştik. Bu firmadan SUT üzerinden kalp ve damar cerrahisi malzemelerinin 15 kat fiyatla alındığı, firmanın her yıl yüzde 100-200 büyüdüğü, yüksek fiyatlı kalemlerin maskelenmesi için SUT’ta önceden tek kalem olarak verilen fiyatların bölünerek pek çok ayrı malzeme gibi gösterildiği, bu konuda Soylu’nun Sağlık Bakanı’na şantaj yaptığı iddialarına ilişkin sorularımız da halen orta yerde durmaktadır.

Bu arada cevap gelmeyen diğer sorumuzu da unutmadık. Hangi konu mu? Çelik yelek meselesi… Yine aynı firmanın ürettiği ve jandarma ve polis dernekleri üzerinden İçişleri Bakanlığı’na çelik yelek sattığına ilişkin iddialar da yine yanıtsız orta yerde durmaktadır. Bu konuda 29 Temmuz 2021’de verdiğim soru önergesi de halen yanıtsız”.

YANIT VERMEMİŞTİ

CHP’li Adıgüzel, 2 Temmuz’da ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden Mehmet Soylu’nun aynı medikal firmasına ve bağlı İnvamed medikal firmasının ürettiği ürünlere yüksek fiyattan avantaj sağlanıyor mu” sorusunu gündeme getirmişti.

Adıgüzel, ayrıca 29 Temmuz 2021’de de Rd Global-Invamed şirketine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşımış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, “Rd Global Araştırma Geliştirme Sağlık İlaç İnşaat Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile bağlantılı İnvamed Sağlık İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çelik yelek imalatı dahil olmak üzere savunma sanayinin herhangi bir alanında üretimi söz konusu mudur” diye sormuştu. Adıgüzel, sorularına yanıt alamamıştı.