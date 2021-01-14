Süleyman Soylu’ya ‘Cumartesi Anneleri’ tepkisi

14 Ocak 2021 Perşembe, 17:30

Toplumsal Bellek Platformu Aileleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Hasan Ocak üzerinden hedef alınmasına tepki gösterdi. Platform, dönemin İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Valisi'nin imzasıyla Hasan Ocak için ‘suçlu olarak aranan şahıs olmadığı’ yazısını hatırlattı.

“Günlerdir Canan Kaftancıoğlu ve Hasan Ocak hakkında çeşitlilik gösteren örgüt üyelikleri iddialarıyla tutarsız ve delilsiz ithamlarla bir karalama kampanyası yürütülüyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Biz bu ülkenin acılar geleneğinde canı alınmış gazeteci, akademisyen, sanatçı, düşünür ve siyasetçilerinin yakınlarıyız. Nice öldürümler, nice acılar, nice hüzünler gördük. Büyük ve acılı bir aileyiz. Ülkeyi yönetenlerin yüzleşmek istemediği ve yüzleşmeye cesaret edemediği acıların aynasıyız. Sevdiklerimizin tabutlarının ardından kalbimizde hep aynı taleple yürüdük: Adalet! Bu talebimiz yalnızca yakınlarımız için değil; ülkedeki herkesi kapsayacak eşit, adil ve özgür bir yaşam için ortak paydamız oldu. İstedik ki, acılar en son bizim yüreğimizde soğutulmuş olarak kalsın.”

Kalıcı ve çözüm getirecek bir yüzleşme istediklerini belirten aileler, “Anayasanın güvencesinde adalet talebiyle yürüdüğümüz yolda yitirdiğimiz insanlarımızın, insan yaşamına kasteden terör örgütlerine üye olmakla itham edileceğini, hem de bu ülkenin en üst makamında oturanlar tarafından doğrudan hedef alınacağımızı hiç düşünemezdik” dedi.

‘HASAN OCAK CUMARTESİ ANNELERİ GERÇEĞİNİN SİMGESİDİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Cumartesi Anneleri’yle bir araya gelerek adalet vadettiği hatırlatılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve yakın ekibi, bugün bu ülkenin binlerce kayıp insanı için adalet isteyen Cumartesi Anneleri gerçeğinin simgesi Hasan Ocak’ı terör örgütü üyesi ilan ederek, sandıkta seçimle yenemediği siyasi partiyle; sol, sosyalist ve sosyal demokrat düşünceyle kavgasına malzeme etmekte beis görmüyor” denildi.

Siyasi karşıtlık üzerinden herkese terörist yaftası yapıştırılarak muhalefetin susturulduğu, hedef gösterildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'BU İDDİANIN SEBEBİ NEDİR?'

“Gazi Katliamı sonrasında gözaltında kaybedilen, daha sonra gizlice kimsesizler mezarlığına gömülmüş halde bulunan, işkenceyle öldürülmüş ve 26 yıldır failleri adalete teslim edilmemiş Hasan Ocak’ı terör örgütü üyeliğiyle suçlamak sadece vicdansızlık değil aynı zamanda geçmişin üzerini örtmek, şiddeti meşrulaştırmak ve adaletsizliği düzen olarak tanımlamaktır. Unutulmasın ki; dönemin İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürleri ve İstanbul Valisi'nin ıslak imzasıyla Hasan Ocak’ın ‘suçlu olarak aranan şahıs olmadığı’, yine dönemin insan haklarından sorumlu devlet bakanı Algan Hacaloğlu’na gönderilen resmi yazıyla belgelidir.

Aynı yazıda ‘gözaltına alınmadığı’ bildirilen Hasan Ocak’la ilgili gerçeklerin gizlendiği ve hakikatin söylenenin aksi olduğu adli tıp arşiv kayıtlarında belgelidir. AİHM, Hasan Ocak vakasını incelemiş ve devleti ‘yaşam hakkını ihlal etmekten’ suçlu bulmuştu. Hasan Ocak hayattayken ve 26 yıldır yasa dışı hiçbir örgütle irtibatlandırılmamışken şimdi bu iddianın sebebi nedir? Gerçeğe ulaşmak ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi’ olanlar için bile hiç zor değil aslında.

‘HASAN OCAK BİZİZ’

Hasan Ocak biziz! Hasan Ocak cinayetinin gerçekleri, bizlerin ve binlerce kayıp ailesinin adalet arayışında mihenk taşlarından biridir. O Uğur Mumcu cinayeti için ‘Bir tuğla çekersek duvar çöker’ diyen, ne tesadüf ki Hasan Ocak öldürüldüğünde Emniyet Genel Müdürü' temsil ettiği devlet anlayışının tuğlasıdır. Canan Kaftancıoğlu ise Hasan Ocak gibi büyük ailemizin büyük kayıplarından Ümit Kaftancıoğlu cinayetinin aydınlatılması için yürütülen mücadeleyi, sadece kendi yakını için adalet aramak yerine iyileşmek için, acıları paylaşmak, samimi bir yüzleşme ve kalıcı bir adalet sağlamak için daha geniş bir platforma yaymıştır. Aynı acıları yaşayanları buluşturan vicdanın fikir sahibi olmuştur. Canan Kaftancıoğlu’nun üyesi olduğu örgüt Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Tabipleri Birliği'dir; ailesi de Toplumsal Bellek Platformu’dur.”