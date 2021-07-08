Süleyman Soylu'yu kim yalnız bıraktı?

08 Temmuz 2021 Perşembe, 10:24

Barış Terkoğlu, tartışmaların odağındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kaleme aldığı yazıda AKP içinde istenmediğini, buna karşılık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından korunduğunu aktardı. Terkoğlu, Soylu'nun düzenli olarak Bahçeli'ye teşekkür etmesine de dikkat çekti.

2015'te gerçekleşen AKP'nin MKYK seçimlerine değinen Terkoğlu, "2015’teki kongreye Soylu bir avantajla girmişti. Bir yıl önce, yani 2014’te, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olmuş, böylelikle teşkilatlara şekil vermişti. Haliyle oy veren delegenin en çok onu tanıması beklenirdi?"

Bu avantaja rağmen Soylu'nun beklenen performansı gösteremediğini belirten Terkoğlu, "Sonuç mu? Soylu birinci oldu. Hayır, hayır, önden birinci değil, sondan birinci. Soylu, AKP kongresinin 50 kişilik MKYK listesinin 50’ncisiydi. Delege, en çok onun adının üstünü çizmişti. Tam 64 delege “Soylu’ya hayır” diyerek oy kullanmıştı. 1231 oy alabilmişti. Fiilen tepeden belirlenen seçimde bir aday daha olsa Soylu, MKYK’ye giremiyordu. Parti kaynaklarına göre, bu durum Soylu’nun haklı olarak canını da sıktı" değerlendirmesinde bulundu.

KRİZLERDE YALNIZ

Soylu'nun TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile olan tartışması ve pandemide yaşanan skandalın ardından istifa kararı aldığı zamanlarda partisi tarafından destek görmediğine de değinen Terkoğlu, şunları aktardı:

"Soylu’ya yakın Fevzi Sevgili şunları yazmıştı: “Ne AK Parti Genel Merkezi’nden, ne de kadın kolları, gençlik kolları, milletvekillerimizden bu olaya ses çıkaran tek bir tweet görmedim... Birlik beraberlik kardeşlik dayanışma bu mudur? ”

Sedat Peker krizinde ise danışmanı şöyle konuşmuştu: “İçimizdeki beyinsizlerin, sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır.”

“Evin istenmeyen güveyi” olan Soylu’nun kaderinin tek karar vericisinin Erdoğan olduğu açıkça görülüyor. Soylu’nun en büyük destekçisinin de Bahçeli olduğu anlaşılıyor. Haliyle Bahçeli’nin “yalnız mı sandınız” çıkışının asıl muhatabı Erdoğan’dan başkası değil. "

'SAHİPSİZ Mİ SANDINIZ' ÇIKIŞININ MUHATABI

Bahçeli'nin Soylu hakkındaki açıklamalarının Erdoğan'a işaret ettiğini belirten Barış Terkoğlu, "'Evin istenmeyen güveyi' olan Soylu’nun kaderinin tek karar vericisinin Erdoğan olduğu açıkça görülüyor. Soylu’nun en büyük destekçisinin de Bahçeli olduğu anlaşılıyor. Haliyle Bahçeli’nin “yalnız mı sandınız” çıkışının asıl muhatabı Erdoğan’dan başkası değil" dedi.