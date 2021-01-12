Sultanahmet ve Suruç saldırılarının faili IŞİD'li terörist yakalandı
Sultanahmet ve Suruç saldırılarının faillerinden biri olan IŞİD'li terörist yakalandı. Kritik gelişme İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı ile birlikte hareket eden IŞİD'li teröristin Şanlıurfa’da yakalandığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı gelişmeyle ilgili şöyle açıklama yaptı:
"2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ mensubu Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı."
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