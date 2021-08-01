Sultangazi'de kiralık ev ararken dolandırılan yabancı uyruklu aile sokakta yaşıyor

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:52

Sultangazi'de kiralık ev aradıkları sırada 3 bin 500 lira dolandırıldığını belirten yabancı uyruklu 2'si çocuk 7 kişilik aile bir haftadır sokakta yaşıyor. Ailenin zor durumda olduğunu söyleyen mahalle sakini Ömer Çelik, "Ekmeği, suyu yok. Yerde yatıyorlar. Yazık, günah. Devletimizin bir çözüm bulması lazım. Bunların sesini çıkarmasının sebebi ceplerinde son kuruşlarının da gitmesidir" dedi.

Angola'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu aile, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre kiralık ev ararken dolandırıldı. İddiaya göre 2 kişi, kiralık evlerinin olduğunu söyleyerek yabancı uyruklu aileden 3 bin 500 lira aldı. Aileye bir de anahtar veren dolandırıcılar ortadan kayboldu. Kiraladıkları eve giden aile evin dolu olduğunu gördü. Verilen anahtar da eve ait çıkmazken, kendilerini dolandıranların da o evde oturduğunu öğrenen aile bir haftadır evin bulunduğu sokakta yaşamaya başladı.

"ANGOLA'DA ÇALIŞIP BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYDI"



Biri bebek, biri çocuk toplam 7 kişilik aile sokak sakinlerinin yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Aile adına konuşan Alberto Francesco Domingo, "7 aylık bebekle 1 haftadır dışarıda kalıyoruz. Bebek ateşleniyor. Biz para ödedik ama dolandırıldık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Angola'da çalışıp biriktirdiğimiz paraydı. Ya paramızı ya da yaşamak için bir ev istiyoruz. Gidip hırsızlık yapamayız, nerede uyuyacağız biz? Bu dolandırıcılar burada olduğu sürece biz de buradayız. Biz bu adamla tanıştığımızda kimse dolandırıcı olduğunu söylemedi, güvendik ve parayı teslim ettik" dedi.

"EKMEĞİ, SUYU YOK YERDE YATIYORLAR"



Sokakta yaşayan aileye yardımcı olan mahalle sakini Ömer Çelik, "Mehmet diye biri var, sürekli adamları dolandırıyor. Sesi çıkanları da korkutuyor. Dün akşam polisler geliyor olaya müdahale ediyor. Dil bilmedikleri için dertlerini anlatamamışlar.

Ekmeği, suyu yok. Yerde yatıyorlar. Yazık, günah. Devletimizin bir çözüm bulması lazım. Bunların sesini çıkarmasının sebebi ceplerinde son kuruşlarının da gitmesidir. Bunlar gibi binlerce insan dolandırılıp mağduriyet yaşıyor. Adam ev sahibi olmadığı halde ev sahibi gibi davranıp evini kiralatıyormuş" diye konuştu.



