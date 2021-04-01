Sümer Holding’in mallarının Diyanet'e verildiği ortaya çıktı

01 Nisan 2021 Perşembe, 09:45

Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumları arasında yer alan Sümerbank’ı bünyesinde barındıran Sümer Holding’in halen devam eden tasfiye sürecinde yaşananlar TBMM KİT Komisyonu’nda gündeme geldi. Değerli arazileri ve varlıkları birer birer elden çıkarılan şirketin Ankara Gölbaşı’nda yer alan satış mağazasında kalan aralarında kıymetli halıların da bulunduğu ürünlerin Diyanet’e verildiği bildirildi.

Önceki gün toplanan TBMM KİT Komisyonu’nda Sümer Holding Anonim Şirketi’nin 2017 ve 2018 bilançoları ile kesin hesapları masaya yatırıldı. 2017 yılında 13 milyon TL, 2018 yılında 10 milyon TL, 2019 yılında ise 30 milyon TL zarar eden şirketin satış mağazalarındaki ürünlerin hibe edildiği anlaşıldı.

MAĞAZA 2016'DA KAPATILMIŞTI

Edinilen bilgiye göre Sümer Holding’in 2009 yılında Sümerhalı’dan devraldığı Kızılay Satış Mağazası, 2010 yılında Gölbaşı’na taşındı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 26 Eylül 2016 tarihli kararıyla mağaza stoklarında bulunan ve müzelik değeri olan bir adet Yahyalı halısı ile bir adet Konya Ladik seccade halısı Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Etnografya Müzesine verildi. Kalan halı ve kilimler ise 27 Ekim 2016 Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderildi. Mağaza, stokların eritilmesinin ardından 1 Aralık 2016’da kapatıldı.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre komisyonda, Sümer Holding bünyesinde çalışan ancak özelleştirmenin ardından İzmir Elektrik Fabrikası’nda görevlendirildiği bildirilen yedi personel de gündeme getirildi. CHP Milletvekili Atilla Sertel, fabrikanın uzun yıllardır atıl ve harabe durumda olduğunu vurgulayarak, “Burası ihale yoluyla özelleştirilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleyi aldı fakat çeşitli gerekçelerle İzmir Büyükşehir Belediyesini ihaleden men ettiler ve fabrikayı belediyeye vermediler. Burası çok dökük bir alan. Bu yedi kişi ne için burada görevlendirildi?” diye sordu. Holding Genel Müdürü Yinal Yağan, yedi kişinin güvenlik görevlisi olarak bulundurulduğunu savundu. CHP’li Sertel ise yakın zamanda fabrikayı gezdiğini ve çalışan hiç kimseye rastlamadığını belirtti.