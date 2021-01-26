Sumudica, Rizespor'a imzayı attı

26 Ocak 2021 Salı, 13:35

Çaykur Rizespor’da yeni teknik direktör Marius Sumudica imzayı attı.

Teknik direktör Marius Sumudica, Çaykur Didi Stadytumu’nda düzenlenen imza töreni ile 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. İmza töreninde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da yer aldı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, Stjepan Tomas ve ekibine çok teşekkür ettiğini ifade ederek, Rize’de olduğu süre içerisinde mutlu, ittifak içerisinde, dayanışma içerisinde güzel bir hocalık sürecini tamamladı. Artık bir yere geldik ve Thomas hocam da bunun gitmeyeceğini bize söyledi. Beraber ortak bu kararı almak kaydıyla yollarımızı ayırdık. İnşallah Thomas hocamız gittiği yerde çok başarılı olur. Yeni gelen hocamızın da bizde mutlu olacağından ve Rize’yi seveceğinden hiç tereddüdümüz yok. Öncelikle başarılı olmanın tek nedeni birlik ve beraberlik içinde olmak, birbirini sevmek ve kenetlenmek. Bu basın, sporcu, hoca, başkan yönetici, şehir ve taraftarlarla hep beraber olduğumuz sürece Rizespor’a hiçbir şey olmaz. Biz hocamız ile bu işi gayet güzel götüreceğimizden son derece eminim. İnşallah sportif başarılar da almak kaydıyla Rizespor’u da iyi yerlerde görürüz. Sportif başarı ve mutlu olmak hepsini bir arada götüreceğiz” dedi.

“ SUMUDİCA HOCAMIZ İLE YILLARCA BERABER GİDELİM, BUNDAN ZEVK DUYARIZ”

Hasan Kartal, sporcudan kopmanın çok zor olduğunu belirterek, hocaların her zaman iyi niyetli hareket ettiğini belirterek, “Kötüye giderken hoca diyor ki; ‘ben bırakayım belki yeni bir kan geldiği zaman daha iyi olur’ düşüncesiyle bu özveriyi yapıyor. Onun için dileriz ki Sumudica hocamız ile yıllarca beraber gidelim, bundan zevk duyarız. Hoca değiştirmek güzel bir şey değil. Yani insan olarak alışıyorsunuz Thomas’a çok alıştık, iyi bir insandı, iyi bir arkadaşımızdı ama gitti. Gitti diye de kendisiyle kopmadık. Şimdi ise Sumudica hocamız geldi, kendisiyle bir beraberliğimiz olacak. Buradan bir gün gidecek mutlaka ama gittiğinde de kopmayacağız. İyi niyetle götüreceğiz inşallah da uzun süre hocamızla devam ederiz” diye konuştu.

Marius Sumudica’nın sözleşmesinin Gaziantep FK’daki ile hemen hemen aynı olduğunu söyleyen Hasan Kartal, “Ayrı bir şey yok ama bizdeki hoca anlayışını biliyorsunuz. Hocamız ‘gitmek istiyorum’ dediği zaman daha iyi bir yere gitmek istiyorsa, burada mutlu değilse sık boğaz etmenin anlamı yok. Bırakacağız gidecek. Biz de baktık hocamız ile götüremiyoruz o zaman hocamız ne diyecek ‘gitmiyor başkan, yönetici arkadaşlar, ben bırakıyorum’ diyecek. Biz kimse ile problem yaşamak istemiyoruz, yaşamayacağız da” şeklinde konuştu.