15 Eylül 2020 Salı, 10:26

ALS hastalığı ile uzun süre mücadele eden merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı, Ali Koç ve Ömer Koç'un halası, Rahmi Koç'un kız kardeşi, İnan Kıraç'ın eşi olan iş insanı Suna Kıraç yaşamını yitirdi.

Koç Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.

Acımız çok derin.

Başımız sağ olsun."

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

1941 yılında Ankara’da dünyaya gelen Suna Kıraç, Arnavutköy Kız Koleji’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bankacılık ve finansman alanlarında eğitim aldı. Babası Vehbi Koç ile çalışmaya başladığı 1961 yılından Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’nden ayrıldığı 2010 yılına kadar Koç Holding’de aktif görev yaptı.

Aktif iş hayatının yanı sıra Koç Özel Lisesi ve Koç Üniversitesi’nin kuruluşlarına öncülük eden Kıraç, TEGV, AKMED (Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü), Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuarı (NDAL) ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü kurumlarının hayata geçişinde önemli roller üstlendi.

Eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarına önemli katkıları olan Suna Kıraç, bu katkıları nedeni ile T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyası, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Dostları Onur Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı, London School of Business Honorary Fellowship, GS Eğitim Vakfı Onur Madalyası’nın da içinde olduğu ödüller aldı.

TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) kurucularından olan Suna Kıraç, Yönetim Kurulu Onursal Başkanı olarak görevini sürdürmekteydi.











