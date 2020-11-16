Suna Yıldızoğlu'nun babası yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady yaşamını yitirdi. Yıldızoğlu, babasının vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:51
Suna Yıldızoğlu'nun babası yaşamını yitirdi
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Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun 89 yaşındaki babası Patrick William Eady yaşamını yitirdi.

Suna Yıldızoğlu sosyal medya hesabından babası ile bir fotoğrafını paylaşıp  "Babam... Bugün çok keyifliymiş... sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı " notunu düştü.

Suna Yıldızoğlu'nun babası aynı zamanda Yasemin Allen’in de İngiltere'de yaşayan dedesiydi.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu 1955'te İngiltere'de doğdu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy'dir.


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