Sunal Ailesi, izin almadan Kemal Sunal adına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

11 Haziran 2020 Perşembe, 09:45

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ile çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal, kendilerinden izin almadan Kemal Sunal'ın görsellerinin Euro kağıdı üzerinde kullandıkları gerekçesiyle Özgür Honça ve İbrahim Gölgeli'den şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında dava açılması istenerek, suça konu paraların toplatılması, üretim, basım ve yayın faaliyetlerinin engellenmesini istedi.

Şüpheliler Sunal ailesinin rızasını aldıklarını iddia ederek usta sanatçı Kemal Sunal’ın 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle Euro kâğıdı üzerine hatıra para basarak satışa çıkarmışlardı.



SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberi şöyle: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na avukatları Uğur Güven aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Sunal Ailesi, Kemal Sunal’ın sağlığında reklam kampanyası, tanıtım ve ticari faaliyetlerinden hep kaçındığını belirtti. Usta sanatçının dünyasına hep saygı duyarak bugüne kadar görüntülerinin bir reklam filminde yer almasına izin vermediklerini belirten eşi ve çocukları, Kemal Sunal’ın tüm hayatı boyunca Türk toplumuna hizmet etmeyi amaç edindiğini, Türk değer ve yargılarına da bağlı kaldığını anlattı.

SUNAL AİLESİNDEN RIZA VE İZİN ALINMADI

Avukat Uğur Güven dilekçesinde Sunal'ın sağlığında ortaya koyduğu bu duruşu rağmen şüphelilerin Sunal Ailesinden izin ve rıza almaksızın kağıt Eurolar üzerinde usta oyuncunun görsellerini izinsiz kullandığını ve hatıra para adı altında satış yaptıklarını belirtti.

SATIŞ DEVAM EDİYOR

Suça konu paraların tanıtımında şüphelilerin Kemal Sunal’ın görselini ön ve arka kapağında kullandığını belirten avukat Uğur Güven dilekçesinde, satış ve pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya, yazılı ve görsel basın ve online alışveriş siteleri üzerinden sürdürdüklerini belirtti. Şüphelilerin tanıtımlarında ise, “Fransa’daki resmi Euro banknotlarının basıldığı OberthurFiduciaire matbalarında sinemanın önemli isimlerinden Kemal Sunal adına basılan hatıra paralar” şeklinde ifadelerini kullandıkları kaydedildi.

ALİ SUNAL’A HEDİYE İDDİASI

Şüphelilerin gerçeğe aykırı şekilde paraların basım ve piyasaya sunumu hakkında Sunal Ailesinden izin aldıklarını belirten avukat Uğur Güven, şüphelilerin bu şekilde basına açıklama yaptıkları hatta hatıra paraları Ali Sunal’a hediye gönderdiklerini söylediklerini belirtti.

HAKSIZ REKABET

Şikayet dilekçesinde gerçeğe aykırı beyanları ile ticari faaliyette bulunan şüphelilerin bu faaliyetlerinin haksız rekabete teşkil ettiği belirtilerek, izin almadan rahmetli usta oyuncu Kemal Sunal’ın görsellerine yer vermek suretiyle, FSEK 71. Maddesi ihlal edilip ticari gelir elde edildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında dava açılmasının istendiği dilekçede suça konu paraların toplatılması, üretim, basım ve yayın faaliyetlerinin engellenmesi istendi.