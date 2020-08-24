Sunucu Erkan Akkuş tutuklandı
Fethullahçı Terör Örgütü'ne(FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aranırken ihbar üzerine 21 Ağustos'ta İzmit'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erkan Akkuş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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