Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
İstanbul Beşiktaş’ta bir kadın garsonu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan sunucu Okan Karacan hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Y.K. isimli kadın garson, sipariş alırken bir kişinin kalçasına dokunup yürüyüp gittiğini öne sürdü. Taciz edildiğini söyleyen kadının çalışma arkadaşları, taciz şüphelisinin lokantanın biraz ilerisinde durdurdu. Taciz şüphelisi ise ünlü sunucu Okan Karacan çıktı.
Olay yerine polis çağrılırken, sunucu gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
TV 100'de yer alan habere göre, tacize uğradığını iddia eden kadın ifadesinde “İş yerinde dışarıda sipariş alırken bir kişi kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti. Beni taciz eden kişinin Zeki Okan Karaca olduğunu emniyette öğrendim. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.
Gözaltına alınan Okan Karacan ise suçlamaları kabul etmedi, genç kadını daha önce hiç görmediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
“Oğlumla birlikte evime giderken tanımağım adamlar beni durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K adlı kadından davacı ve şikayetçiyim.”
Okan Karacan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı ünlü sunucu hakkında "cinsel taciz" suçlaması ile soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- İstanbul'da ormanın ortasına gizlemişler
- Selvi'den Hocam lütfen dön açıklaması
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- Aylar sonra yeniden Süveyş'te!
- Daire 16 ortaya çıktı!
- Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördüler
- Buğra Kavuncu'ya saldırıda yeni gelişme
- Kavuncu ve Gültekin'e saldıranların avukatı aynı kişi!
- Akademisyenlerden sert tepki