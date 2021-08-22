Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması

22 Ağustos 2021 Pazar, 09:20

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Y.K. isimli kadın garson, sipariş alırken bir kişinin kalçasına dokunup yürüyüp gittiğini öne sürdü. Taciz edildiğini söyleyen kadının çalışma arkadaşları, taciz şüphelisinin lokantanın biraz ilerisinde durdurdu. Taciz şüphelisi ise ünlü sunucu Okan Karacan çıktı.

Olay yerine polis çağrılırken, sunucu gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TV 100'de yer alan habere göre, tacize uğradığını iddia eden kadın ifadesinde “İş yerinde dışarıda sipariş alırken bir kişi kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti. Beni taciz eden kişinin Zeki Okan Karaca olduğunu emniyette öğrendim. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.

Gözaltına alınan Okan Karacan ise suçlamaları kabul etmedi, genç kadını daha önce hiç görmediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumla birlikte evime giderken tanımağım adamlar beni durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K adlı kadından davacı ve şikayetçiyim.”

Okan Karacan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı ünlü sunucu hakkında "cinsel taciz" suçlaması ile soruşturma başlattı.