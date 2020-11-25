Süper Lig takımları kupada döküldü; son kurban Hatay!

25 Kasım 2020 Çarşamba, 18:07

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay

HATAYSPOR: Akın (xx) - Burak (xx) (Dk. 91 Baha Berk x), Katranis (xx), Soner (xx) (Dk. 46 Isaac Sackey xx), Helder Barbosa (xx) (Dk.69 Akintola xx), Boupendza (xx), Gökhan (xx), Mirkan (xx), Abdurrahman (xx), Yusuf (xx), Ruben Riberio (xx) (Dk 69 Traore x)

KARACABEY BLD: Veysel (xx) - Ömer Faruk (xx), Gökhan (xx) (Dk.46 Sefa ?) (Dk. 60 Alper x), İlyas (xx), Abdullah (xx), Taşkın (xx), Onur (x) (Dk.46 Sergen x), Temel (xx), Rasimcan (x), Berk (x), Ömer (xx)

GOLLER: Dk. 25 Soner, Dk. 80 Akintola (Hatayspor) - Dk.19 Temel, Dk. 63 Ömer (Karacabey Bld.)

SARI KARTLAR: Isaac Sackey, Akintola (Hatayspor) - Berk, Ömer Faruk (Karacabey Bld)



Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur Eleme karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta seri penaltılar sonrası rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Karacabey Belediyespor kupada bir üst tura yükseldi.





