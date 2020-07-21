Süper Lig tarihinde ilkler sezonu

21 Temmuz 2020 Salı, 17:16

Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir’den sonra gözler Türk futbolunun lokomotiflerine çevrildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantilerken, UEFA Şampiyonlar Ligi takibini sürdürüyor. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi için iddiası devam ederken Fenerbahçe ise sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa şansını yitirdi.

Geride bırakılan son 3 sezonda ligi lider götürmesine rağmen son haftalarda kaybettiği puanlar yüzünde şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir, bu sezon aynı hataya düşmeyip ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İkincilik için Trabzonspor avantajlı olsa da, Sivasspor nefesini Trabzonspor’un ensesinde hissettiriyor.

Süper Lig’in lokomotif ekiplerinin zirve yarışından uzak kaldığı gözlemlenirken, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig tarihinde ilk kez birlikte ilk dördün dışında kaldı. Beşiktaş ve Galatasaray ise, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonu liderlik koltuğuna oturamadan bitirdi.