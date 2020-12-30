Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 16. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde oynanacak olan Süper Lig’in 16. hafta müsabakalarında şu hakemler düdük çalacak.
2 Ocak Cumartesi
13.30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
13.30 DG Sivasspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
3 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Kayserispor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
4 Ocak Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
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