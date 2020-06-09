Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran’da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle:
12 Haziran Cuma
21.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
13 Haziran Cumartesi
18.30 M.Başakşehir - A.Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
14 Haziran Pazar
18.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan
15 Haziran Pazartesi
DG Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Video Haberler
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler
- Ortaköy'de yol yurttaşları böyle yuttu
- Çığlıklar yükseldi... Yılan paniği kamerada
- İstanbul'da tartışma kanlı bitti!