Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı

09 Haziran 2020 Salı, 13:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran’da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle:



12 Haziran Cuma

21.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan



13 Haziran Cumartesi

18.30 M.Başakşehir - A.Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk



14 Haziran Pazar

18.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan



15 Haziran Pazartesi

DG Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen



