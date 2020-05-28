Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programlarını açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2020 Perşembe, 19:11

Karşılaşma programları şu şekilde;

---27. HAFTA----

- 12 HAZİRAN CUMA

21.45 Göztepe - Trabzonspor 

21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

- 13 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

- 14 HAZİRAN PAZAR

19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü 

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

- 15 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

---28. HAFTA----

- 19 HAZİRAN CUMA

21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

- 20 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.45 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

- 21 HAZİRAN PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.45 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

- 22 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

---29. HAFTA----

- 26 HAZİRAN CUMA

21.45 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor

- 27 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor

21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

- 28 HAZİRAN PAZAR

19.15 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor

19.15 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-TAV Antalyaspor

21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray

- 29 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

---30. HAFTA----

- 3 TEMMUZ CUMA

21.45 Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü

- 4 TEMMUZ CUMARTESİ

19.15 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe - Göztepe

- 5 TEMMUZ PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

21.45 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

- 6 TEMMUZ PAZARTESİ

21.45 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

---31. HAFTA----

- 7 TEMMUZ SALI

19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

- 8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

19.15 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor

19.15 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

- 9 TEMMUZ PERŞEMBE

19.15 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor

21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa


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