Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programlarını açıklandı.
Karşılaşma programları şu şekilde;
---27. HAFTA----
- 12 HAZİRAN CUMA
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
- 13 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor
- 14 HAZİRAN PAZAR
19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
- 15 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
---28. HAFTA----
- 19 HAZİRAN CUMA
21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
- 20 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe
21.45 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
- 21 HAZİRAN PAZAR
19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.45 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
- 22 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
---29. HAFTA----
- 26 HAZİRAN CUMA
21.45 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
- 27 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor
21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
- 28 HAZİRAN PAZAR
19.15 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
19.15 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-TAV Antalyaspor
21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray
- 29 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
---30. HAFTA----
- 3 TEMMUZ CUMA
21.45 Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü
- 4 TEMMUZ CUMARTESİ
19.15 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Göztepe
- 5 TEMMUZ PAZAR
19.15 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
21.45 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
- 6 TEMMUZ PAZARTESİ
21.45 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
---31. HAFTA----
- 7 TEMMUZ SALI
19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
- 8 TEMMUZ ÇARŞAMBA
19.15 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor
19.15 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
- 9 TEMMUZ PERŞEMBE
19.15 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor
21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa
Video Haberler
- Elazığ'da görüntülendi! Avını böyle yedi
- Dehşete düşüren görüntüler! Bıçaklı kavga kamerada
- Bardaktan boşanırcasına yağdı! Dikkat çeken anlar
- Yer: Bodrum... Görenleri şoke etti! Denizde vahşet
- Bankada sakladığı gizemli taşı Erdoğan'a vermek istiyor
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
- Dünya bu soygunu konuşuyor: Silahı ayaklarıyla doğrulttu
- Koronavirüs şüphelisine müdahale anbean görüntülendi!
- Bodrum'da kan donduran olay!
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ey düşmanım diye seslendi