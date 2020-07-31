Süper Lig'de 6. İstanbullu: Karagümrük
Karagümrük, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Başakşehir ile birlikte 6. İstanbul ekibi olarak Süper Lig'de mücadele edecek.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de en son 1983-1984 sezonunda mücadele etmişti. Adana Demirspor'u eleyerek Süper Lig biletini kapan Adana Demirspor, 36 yıl sonra en üst ligde sahne alacak.
Karagümrük, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Başakşehir ile birlikte 6. İstanbul ekibi olarak Süper Lig'de mücadele edecek.
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