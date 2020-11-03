Süper Lig'de 7. haftanın sonuçları

03 Kasım 2020 Salı, 13:58

Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda iç saha ekipleri 4, deplasman ekipleri 2 galibiyet alırken 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Oyanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Hakemler, Süper Lig'in 7. haftasında 36 kez sarı kartlarına başvururlarken 3 defa ise kırmızı kartlarını kullandılar.

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA SONUÇLARI

Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor

Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK

Galatasaray 1-0 Ankaragücü

Rizespor 1-0 Kayserispor

Konyaspor 1-2 Medipol Başahşehir

Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

Hatayspor 1-1 Demir Grup Sivasspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU









Takım P

1 FENERBAHÇE 17

2 ALANYASPOR 16

3 GALATASARAY 13

4 KARAGÜMRÜK 11

5 RİZESPOR 11

6 KASIMPAŞA 11

7 BAŞAKŞEHİR FK 10

8 BEŞİKTAŞ 10

9 GAZİANTEP 8

10 SİVASSPOR 8

11 ANTALYASPOR 8

12 HATAYSPOR 8

13 MALATYASPOR 8

14 GÖZTEPE 7

15 ERZURUMSPOR 7

16 KONYASPOR 6

17 KAYSERİSPOR 6

18 GENÇLERBİRLİĞİ 5

19 TRABZONSPOR 5

20 DENİZLİSPOR 5

21 ANKARAGÜCÜ 1





GOL KRALLIĞI



FUTBOLCU ATTIĞI GOL

Davidson Pereria 7

Loïc Rémy 6

Radamel Falcao 5

Artem Kravets 4

Eric Sabo 4





ASİST KRALLIĞI





İSİM YAPTIĞI ASİST

Caner Erkin 3

Emrah Başsan 3



