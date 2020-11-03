Süper Lig'de 7. haftanın sonuçları
Süper Lig'in 7. haftasında toplam 9 müsabaka oynandı. Deprem nedeniyle maçları ertelenen Göztepe ve Alanyaspor haricinde Denizlispor da 7. haftayı 'bay' geçti.
Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda iç saha ekipleri 4, deplasman ekipleri 2 galibiyet alırken 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Oyanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Hakemler, Süper Lig'in 7. haftasında 36 kez sarı kartlarına başvururlarken 3 defa ise kırmızı kartlarını kullandılar.
SÜPER LİG'DE 7. HAFTA SONUÇLARI
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor
Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK
Galatasaray 1-0 Ankaragücü
Rizespor 1-0 Kayserispor
Konyaspor 1-2 Medipol Başahşehir
Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor
Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe
Hatayspor 1-1 Demir Grup Sivasspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Takım P
1 FENERBAHÇE 17
2 ALANYASPOR 16
3 GALATASARAY 13
4 KARAGÜMRÜK 11
5 RİZESPOR 11
6 KASIMPAŞA 11
7 BAŞAKŞEHİR FK 10
8 BEŞİKTAŞ 10
9 GAZİANTEP 8
10 SİVASSPOR 8
11 ANTALYASPOR 8
12 HATAYSPOR 8
13 MALATYASPOR 8
14 GÖZTEPE 7
15 ERZURUMSPOR 7
16 KONYASPOR 6
17 KAYSERİSPOR 6
18 GENÇLERBİRLİĞİ 5
19 TRABZONSPOR 5
20 DENİZLİSPOR 5
21 ANKARAGÜCÜ 1
GOL KRALLIĞI
FUTBOLCU ATTIĞI GOL
Davidson Pereria 7
Loïc Rémy 6
Radamel Falcao 5
Artem Kravets 4
Eric Sabo 4
ASİST KRALLIĞI
İSİM YAPTIĞI ASİST
Caner Erkin 3
Emrah Başsan 3
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