Süper Lig'de 7. haftanın sonuçları

Süper Lig'in 7. haftasında toplam 9 müsabaka oynandı. Deprem nedeniyle maçları ertelenen Göztepe ve Alanyaspor haricinde Denizlispor da 7. haftayı 'bay' geçti.

Hasan Hüseyin Alimoğlu
03 Kasım 2020 Salı, 13:58
Süper Lig'de 7. haftanın sonuçları
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Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda iç saha ekipleri 4, deplasman ekipleri 2 galibiyet alırken 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Oyanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Hakemler, Süper Lig'in 7. haftasında 36 kez sarı kartlarına başvururlarken 3 defa ise kırmızı kartlarını kullandılar. 

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA SONUÇLARI

Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor

Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK 

Galatasaray 1-0 Ankaragücü

Rizespor 1-0 Kayserispor 

Konyaspor 1-2 Medipol Başahşehir

Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor 

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

Hatayspor 1-1 Demir Grup Sivasspor 

SÜPER LİG PUAN DURUMU



Takım                           P

1 FENERBAHÇE        17

2 ALANYASPOR        16

3 GALATASARAY       13

4 KARAGÜMRÜK       11

5 RİZESPOR              11

6 KASIMPAŞA            11

7 BAŞAKŞEHİR FK    10

8 BEŞİKTAŞ               10

9 GAZİANTEP            8

10 SİVASSPOR          8

11 ANTALYASPOR     8

12 HATAYSPOR         8

13 MALATYASPOR    8

14 GÖZTEPE             7

15 ERZURUMSPOR  7

16 KONYASPOR       6

17 KAYSERİSPOR     6

18 GENÇLERBİRLİĞİ   5

19 TRABZONSPOR     5

20 DENİZLİSPOR        5

21  ANKARAGÜCÜ     1


 GOL KRALLIĞI

FUTBOLCU             ATTIĞI GOL

Davidson Pereria          7

Loïc Rémy                    6

Radamel Falcao           5

Artem Kravets              4

Eric Sabo                     4 


ASİST KRALLIĞI


İSİM                  YAPTIĞI ASİST

Caner Erkin             3

Emrah Başsan        3 



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