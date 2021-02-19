Süper Lig'de hafta İstanbul'da açılıyor, işte muhtemel 11'ler

19 Şubat 2021 Cuma, 12:33

Süper Lig'in 26. haftası Başakşehir - Trabzonspor maçıya başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde son yedi maçını kazanamayan Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

Kariyerlerinin ilk dönemlerinde İstanbulspor'da beraber çalışan Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı ikilisi, bu zorlu maçta birbirlerine rakip olacak. İki teknik direktör de kritik maç öncesinde kadro kurmakta zorlanıyor. Başakşehir sezon başından beri yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan faydalanamayacak. Trabzonspor ise takımdaki Covid-19 vakaları yüzünden özellikle kalede sıkıntı yaşıyor.

İki takım daha önce 25 maçta karşı karşıya geldi. Bu 25 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Trabzonspor, ligde 11 maçtır rakibi karşısında galip gelemiyor.

İki takım bu sezon iki ayrı kulvarda karşıya geldi. Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Başakşehir Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle kazandı. Süper Kupa'da ise gülen 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

İki takım arasındaki müsabakayı İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Meler bu sezon Süper Lig'de 12 maç yönetti. Başakşehir'in Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta görev yapan FIFA kokartlı hakem, Trabzonspor'un iki kritik maçında düdük çaldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda Galatasaray'a 2-0 yenilirken, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Halil Umut Meler ayrıca Süper Lig kariyerinde en çok sarı kartı Trabzonspor (47 kez) oyuncularına gösterdi.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir'in muhtemel 11'i: Mert, Rafael, Epureanu, Duarte, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Berkay, Junior Fernandes, Demba Ba, Crivelli

Sakat: Junior Caiçara, Bolingoli Mbombo, Nacer Chadli, Edin Visca, Danijel Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Mete Kaan Demir

Cezalı: -

Şüpheli: Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Giuliano

Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Muhammet Taha Tepe, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar Ie, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Yunus Mallı, Djaniny

Sakat: Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Anders Trondsen, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Karabulut, Lewis Baker, Majid Hosseini, Marlon

Cezalı: Anthony Nwakaeme