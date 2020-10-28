Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan maçlarından Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan maçlarından Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
1 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Kasım Pazartesi
20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
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