Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti
İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u Cikalleshi'nin 88. dakikadaki golüyle mağlup etti ve rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Süper Lig'in ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'u Cikalleshi'nin son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etti ve sezona üç puanla başladı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.
88. dakikada Demir Grup Sivasspor kalesine atılan uzun topta Caner Osmanpaşa'nın büyük hatası sonucu topla buluşan Sokol Cikalleshi, kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçerek ağları havalandırdı ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
Kalan kısa sürede Demir Grup Sivasspor, bu gole yanıt veremedi ve karşılaşma, konuk ekip İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor'un 19 haftalık yenilmezlik serisi son buldu.
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