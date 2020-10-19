Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak olan MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor karşılaşmasının konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.
Atakaş Hatayspor'da 19 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından maç erteleme kararları sürüyor. Ligin 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki karşılaşmanın ertelendiğini duyurulurken, 6'ncı haftadaki MKE Ankaragücü maçı için de erteleme kararı geldi.
24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.
Atakaş Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.
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