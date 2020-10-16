Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle maç ertelendi

16 Ekim 2020 Cuma, 19:42

B.B Erzurumspor, Pazar günü oynanacak mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

B.B Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kulübümüze gönderilen yazıya istinaden; toplamda 19 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hatayspor ile oynayacağımız 5. Hafta maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle Hatayspor’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz " denildi.

Covid-19 salgını sonrası Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin TFF tarafından yayınlanan talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:

"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar."