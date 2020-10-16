Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle maç ertelendi
Hatayspor’da 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından B.B Erzurumspor ile pazar günü oynanacak maç ileri bir tarihe ertelendi.
B.B Erzurumspor, Pazar günü oynanacak mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
B.B Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kulübümüze gönderilen yazıya istinaden; toplamda 19 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hatayspor ile oynayacağımız 5. Hafta maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle Hatayspor’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz " denildi.
Covid-19 salgını sonrası Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin TFF tarafından yayınlanan talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:
"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar."
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