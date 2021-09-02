Süper Lig'de oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı
TFF, Süper Lig'de bu sezon oynanacak derbilerinin tarihlerini ve 16. haftaya kadar olan programı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. hafta programlarını açıkladı. Bununla beraber Süper Lig'de oynanacak olan derbilerin tarihleri de şekillenmiş oldu.
Buna göre oluşan derbi tarihleri şöyle:
4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray | 12 Eylül Pazar | 20:00
9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe 17 Ekim Pazar | 19:00
10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray | 25 Ekim Pazartesi | 20:00
12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor | 6 Kasım Cumartesi | 19:00
13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe | 21 Kasım Pazar | 19:00
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